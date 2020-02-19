اعتقالات جديدة ضد جماعة غولن في تركيا

ويشتبه بأن جميع المعنيين بمذكرات التوقيف مناصرون لحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو 2016، ولكن غولن المقيم منذ حوالي عشرين عاما في الولايات المتحدة، ينفي أي ضلوع له في الانقلاب الفاشل. وتطارد السلطات منذ ذلك الحين أنصاره في حملات توقيف غير مسبوقة من حيث حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أدت إلى توقيف أو إقالة أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص، فيما تتواصل حملات التوقيف بشكل شبه أسبوعي بعد حوالي ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب.
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