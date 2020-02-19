تعهد باسترجاع رفات شهداء الثورة الجزائرية

جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في ذكرى يوم الشهيد الذي تحتفل به الجزائر سنويا، تعهد بلاده «باسترجاع رفات شهداء الثورة التحريرية والثورات الشعبية من فرنسا». قال تبون، أمس، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «في هذا اليوم المبجل والمجد لشهداء الجزائر الأبرار، أجدد عهدي ووفائي لرسالتهم، ووعدي لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفات شهدائنا من المستعمر السابق. شهداء الثورات الشعبية التي مهدت لثورة نوفمبر المظفرة والمنتصرة». تحتفظ فرنسا بما يزيد على 18 ألف جمجمة بمتحف «الإنسان» في باريس، منها 500 فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائداً من المقاومة الجزائرية قُتلوا ثم قُطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط القرن الـ19، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية.



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