كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارتفاع عدد وفيات كورونا لـ1921 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد إلى 1921 حالة، في الصين، التي بدأ منها انتشار الفيروس، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.