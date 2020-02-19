كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقص الأموال تسبب في كبح مشاريع النفط الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط الإيراني بيجان زانجانه، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على إيران خفض مشاريع إنتاج النفط بسبب نقص الأموال وانخفاض الدخل من صادرات النفط، وفقًا لما ذكرة موقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

"كل الهجمات ضدنا وتراجع الدخل من صادرات النفط، لقد قللنا الكثير من مشاريع الإنتاج لأننا لا نملك أموالًا على الإطلاق، وقد تم إغلاق المشروعات الجانبية لفترة طويلة، وفقًا لما أوردته رويترز.

كما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع إيران في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات التي ألحقت اقتصاد الجمهورية الإسلامية وقلصت صادرات النفط الخام بأكثر من 80٪.

وأمل ترامب أن تحد العقوبات من برنامج طهران الصاروخي ونفوذها في الشرق الأوسط، حيث قالت طهران، إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

كما اقتحمت إيران والولايات المتحدة حافة الحرب في أوائل يناير عندما قُتل قاسم سليماني، أبرز قادة طهران، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار على موكبه في بغداد.

