كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة بالقرب من دولة دومينيكا شرقي البحر الكاريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الحاكمة في منطقة غوادلوب بفرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، إنها اطلقت جهودها للبحث عن بقايا طائرة تحطمت في البحر بالقرب من سواحل دولة دومينيكا شرقي البحر الكاريبي.

وأوضح بيان صادر عن سلطات المنطقة، أن الطائرة الصغيرة المحطمة من طراز "بايبر بيه إيه-28"، وكانت تحمل 4 أشخاص، مضيفاً أنه لم يتم الإعلان عن هويات الضحايا حتى الآن، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأفاد مسؤولون بالمنطقة بأن "إحدى السفن الفرنسية تقوم بالمساعدة في عمليات البحث"، وكانت الطائرة قد غادرت دومينيكا يوم الأحد الماضي متجهة إلى جوادلوب.