كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي إماراتي: قطر تستطيع شراء كل شيء بالمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب جاسم خلفان، محلل سياسي إماراتي، على إختيار الدوحة مقرا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قائلا: "عرفت قطر من زمان أنها تدفع، فكل شيىء يشترى بالمال".

وأشار "خلفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن اختيار قطر كمقر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أمر مستهجن، وغريب، خااصة وأن دعم قطر للإرهاب معروف، معقبا: "قطر تستطيع شراء كل شيىء بالمال.. هى قضية دفع مال".

وأضاف المحلل السياسي الإماراتي، أن وجود مكتب للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب داخل قطر أمر غير منطقي، لافتا إلى أن أكبر دولة تدعم الإرهاب هى قطر.

