كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير مثير عن أول مصاب بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ اندلاع فيروس "كورونا" الجديد وتفشيه من الصين إلى محتلف انحاء العالم، يتوجه كل الاتهام نحو سوق الحيوانات البرية الموجود في مدينة ووهان.

وقالت السلطات الصينية إن "الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر"، إلا أن تصريحات صادمة من طبيب صيني تؤكد على أن "أول المصابين بالفيروس، لم يزر السوق أبدًا"؛ لتنطلق بذلك التكهنات بشأن مصدر كورونا.

وكانت السلطات الصينية، قد قالت في وقت سابق، إن "فيروس كورونا انتقل إلى البشر في سوق هوانان بمدينة ووهان"، وهو ما نفاه البروفيسور وو وينجوان، الذي يعمل مديرًا لقسم العناية الفائقة في مستشفى جينينتان في ووهان.

وذكر الطبيب الصيني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أن "الحالة الأولى التي ظهرت عليها أعراض كورونا في الأول من شهر ديسمبر الماضي، كان رجلاً كبيراً في السن، لم يكن قادراً على مغادرة فراشه، وبالتالي لم تكن هناك أي علاقة له بالسوق الموبوء".

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وأوضح أن المصاب الأول مرض قبل نحو أسبوع من التاريخ الذي أعلنته الحكومة الصينية، ولم يزر السوق الموبوء قبل مرضه.

ويُعد البروفيسور وو من بين مجموعة من الخبراء الذين أصدروا دراسة الشهر الماضي، أثارت الكثير من الجدل، إذ نشرت معلومات مهمة لم تعلنها الحكومة الصينية.

وتابعت الدراسة أول 41 حالة إصابة تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد، في الفترة بين الأول من ديسمبر والثاني من يناير، ووجدوا أن 14 من بينهم لم تكن لهم علاقة بالسوق، وأن من بين أول 4 حالات تم علاجها في الفترة بين الأول والحادي عشر من ديسمبر، فإن واحدا منهم فقط زار السوق.

كما كشف عن أن عائلة أول مريض بالفيروس لم تظهر عليها أية أعراض للمرض، ولم تعلق الحكومة الصينية على التقرير.

وانتشرت نظريات المؤامرة على موقع "ويبو" الصيني الشبيه بموقع "تويتر"، إذ اعتبر بعض مستخدميه أن الفيروس تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات، سواء بالخطأ أو عن قصد، الأمر الذي نفاه المعهد.