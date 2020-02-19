كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية في جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة تركية "درون" في محور عين زارة بجنوب العاصمة طرابلس، وفقًا لموقع قناة "العربية" السعودية.

وقال الجيش الليبي: إن "الطائرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوّية، للإغارة على مواقع الجيش الليبي، وذلك ردًا على قصف الجيش مستودع أسلحة تركية في ميناء طرابلس، أهم منفذ لتدفق الدعم العسكري التركي إلى الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات الوفاق".

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وكان المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الليبية، قد قال على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "القوات المسلحة الليبية أعطت أوامرها بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس".

وأضاف أن الضربة جاءت نظرا للخروقات المتكررة وإطلاق النار الذي وقع من قبل جماعات إرهابية خرجت عن سيطرة رئيس ميليشيا الوفاق فايز السراج، لافتاً إلى أن الهدف منها إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا.

هذا ودعا الجيش الليبي العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من السراج إلى الكف عن خرق وقف إطلاق النار.