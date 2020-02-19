كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع حركة "طالبان" بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إن "هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع حركة طالبان في أفغانستان، ونحن نتفاوض معها، ومستمرون في التفاوض منذ فترة، وسنرى ما سيحدث".

هذا وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة الأفغانستية، في وقت سابق من اليوم، فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بالانتخابات الرئاسية المؤجل إعلان نتائجها منذ العام الماضي، بنسبة 50,64% من الأصوات.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني أن "النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة أظهرت فوز الرئيس أشرف غني بالانتخابات الرئاسية"، موضحا أن "غني حصل على 50,64% من الأصوات".