حكم جديد في قضية “حمزة مون بيبي”.. سنتان حبسا ل”الهاكر” وتعويضات ثقيلة!

قررت المحكمة الإستئناف بمراكش،قبل قيل، حبس “الهاكرز ” المتهم في ملف حمزة مون بيبي سنتين وهي نفس العقوبة التي نالها المتهمين المحكوم عليهم الاسبوع الماضي في نفس الملف “.
و قضت المحكمة في حق المتهم بغرامة عشرة آلاف درهم، وتعويض مئة وعشرون ألف درهم للفنانة سعيدة شرف، ومائة ألف درهم لماهر، وخمسة آلاف درهم للمركز الوطني لحقوق الانسان وأربعين ألفا لرئيسه التنفيدي.
وحكم الأسبوع الماضي على 3متهمين في ملف حمزة مون بببي، في انتظار الحكم على الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، المتهمتين بالوقوف وراء نشاط الحساب المثير للجدل. واعترف الهاكرز المحكوم عليه، اليوم أمام المحكمة، باختراقه لحساب في انستغرام بأوامر من دنيا باطمة.
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