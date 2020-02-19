قبل قمته مع الوداد .. النجم الساحلي يعين مدربه الجديد

محمد بلكادة – صحافي متدرب عين النجم الساحلي التونسي قيس الزواغي مدربا لفريق كرة القدم، خلفا للإسباني كارلوس غاريدو الذي أقيل من منصبه في الأسبوع الماضي .

وأشرف رئيس الفريق “شكري العميري” اليوم على المؤتمر الصحفي التقديمي للجهاز الفني للفريق .

من جهته، أوضح المدرب الجديد للنجم الساحلي أن هدفه الأول هو تجاوز عقبة الوداد البيضاوي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، علما أن مباراة الذهاب بالدارالبيضاء ستجرى بعد 10 أيام فقط.

و كان الفريق التونسي قد أقال مدربه الإسباني “خوان كارلوس غاريدو” من منصبه بالتراضي رغم عبوره متصدرا لمجموعته بدوري الأبطال .

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