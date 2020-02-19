الصين تعفي تجهيزات طبية أمريكية من رسوم جمركية لاحتواء كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 9 دقائق - 1:36 صباحًا, 19 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعفت الصين بعض التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية ابتداءً من الثاني من شهر مارس.

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