رويترز: سماع قصف مدفعي عنيف في العاصمة الليبية

أفادت وكالة "رويترز" عن سماع قصف مدفعي عنيف في العاصمة الليبية ​طرابلس​. وكانت ​حكومة​ الوفاق الليبية اعلنت تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية ولجنة الحوار العسكرية 5+5 بجنيف على خلفية قصف ميناء طرابلس البحري، موضحة انه "نعلق مشاركتنا في المحادثات العسكرية حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة مع المعتدي وانتهاكاته". وأضافت "سيكون لنا الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين".

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