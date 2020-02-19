أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان السفير ريتشارد نورلاند أكد خلال اجتماعه مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، على "أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية للأزمة الليبية"، مشيرة الى "الالتزام المعلن الذي أبداه حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، والتزام القوى المشاركة في مؤتمر برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة وتغليب الحل السياسي للنزاع".
ولفتت السفارة إلى أن "نورلاند يتطلع إلى زيارة العاصمة طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأميركي بليبيا بعد لقاء حفتر: يجب التوصل لتسوية تفاوضية للأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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