السفير الأميركي بليبيا بعد لقاء حفتر: يجب التوصل لتسوية تفاوضية للأزمة

أعلنت ​السفارة​ الأميركية في ​ليبيا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان السفير ريتشارد نورلاند أكد خلال اجتماعه مع قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" ​خليفة حفتر​، على "أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية للأزمة الليبية"، مشيرة الى "الالتزام المعلن الذي أبداه حفتر بوقف دائم ل​إطلاق النار​، والتزام القوى المشاركة في ​مؤتمر برلين​ بوقف التصعيد وحظر الأسلحة وتغليب الحل السياسي للنزاع".

ولفتت السفارة إلى أن "نورلاند يتطلع إلى زيارة العاصمة ​طرابلس​ للقاء رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني ​فايز السراج​، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك".