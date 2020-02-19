الخارجية الجزائرية: كوت ديفوار خرقت لوائح مجلس الأمن

أعلنت ​وزارة الخارجية الجزائرية​، في بيان، أنها "أخذت علما بإقدام ​حكومة​ جمهورية ​كوت ديفوار​ على فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية، وان مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في ذات الوقت خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح ​مجلس الأمن​ و​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

ولفت البيان، الى انه "ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الأفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات و​سياسة​ الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في ​تقرير​ مصيره".