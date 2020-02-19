الخارجية الكويتية: وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة ولم تفقد الأمل

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، ان "وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة، ولم تفقد الأمل"، موضحاً انه "كنا ولا زلنا نشعر بإحباط لوجود واستمرار هذا الخلاف، ولكن لقد استمعنا لما قاله نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، ويبدو لي أنه ليس هناك جديد فيما يتعلق بالخلاف الخليجي".
وحول جهود حل الأزمة مع السعودية، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، أن "الدوحة كانت ولا زالت منفتحة للحوار، وهي غير مسؤولة عن فشل الجهود".
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