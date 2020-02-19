الخارجية الكويتية: وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة ولم تفقد الأمل

أعلن نائب وزير الخارجية ​الكويت​ي، ​خالد الجار الله​، ان "وساطة الكويت لحل ​الأزمة​ الخليجية مستمرة، ولم تفقد الأمل"، موضحاً انه "كنا ولا زلنا نشعر بإحباط لوجود واستمرار هذا الخلاف، ولكن لقد استمعنا لما قاله نائب رئيس الوزراء ووزير ​خارجية قطر​، ويبدو لي أنه ليس هناك جديد فيما يتعلق بالخلاف الخليجي".

وحول جهود حل الأزمة مع ​السعودية​، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية القطري، في جلسة نقاشية ب​مؤتمر​ ​ميونخ​ للأمن، أن "​الدوحة​ كانت ولا زالت منفتحة للحوار، وهي غير مسؤولة عن فشل الجهود".