الزراعة الأردنية :اعلان حالة الطوارئ القصوى في مواجهة الجراد

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، في بيان، أن الوزير إبراهيم الشحاحدة، "كلف بتشديد حالة الطوارئ الخاصة لمكافحة الجراد من متوسطة إلى قصوى"، مشيرة الى ان "الشحاحدة أوعز بالأمر بناء على المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من 3 أشهر لتحركات الجراد، والتي أظهرت وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في السعودية وخاصة منطقة حايل التي تبعد 500 كم عن الحدود المشتركة".
ولفت البيان الى ان "الوزير بين أن هناك متابعة حثيثة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي القادمة للأراضي السعودية من اليمن".
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