الزراعة الأردنية :اعلان حالة الطوارئ القصوى في مواجهة الجراد

أعلنت ​وزارة الزراعة​ الأردنية، في بيان، أن الوزير إبراهيم الشحاحدة، "كلف بتشديد ​حالة الطوارئ​ الخاصة لمكافحة ​الجراد​ من متوسطة إلى قصوى"، مشيرة الى ان "الشحاحدة أوعز بالأمر بناء على المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من 3 أشهر لتحركات الجراد، والتي أظهرت وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في ​السعودية​ وخاصة منطقة حايل التي تبعد 500 كم عن الحدود المشتركة".

ولفت البيان الى ان "الوزير بين أن هناك متابعة حثيثة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي القادمة للأراضي السعودية من ​اليمن​".