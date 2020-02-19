غول: مصر إحدى أهم دول العالمين العربي والإسلامي ولا بد من مصالحتها

اعتبر الرئيس التركي السابق ​عبد الله غول​، في حديث صحفي، أن "العلاقة بين ​تركيا​ و​الدول العربية​ في أسوأ مراحلها، وأن مصر واحدة من أهم دول العالمين العربي والإسلامي، ما يحتم مصالحتها"، مؤكداً انه "إذا كان البعض يشبه منطقة ​البحر المتوسط​ بال​تفاحة​ فإن مصر وتركيا تفاحة واحدة، ولذلك يجب التعامل مع العلاقات التركية المصرية بعناية بما يتجاوز القضايا اليومية، ولابد من المصالحة لأن هذا يصب في مصلحة الدولتين".

ولفت الى انه "يجب التعامل في ملف العلاقات التركية المصرية بحذر، والوضع الحالي معلوم للجميع للأسف، ويجب آمل أن يتم التوصل في النهاية إلى الطريق الذي سيقود العلاقات إلى المكانة التي تستحقها وبالعقل السليم، فقد تتغير الحكومات وحتى أنظمة الدول، ولا يجب ألا نحول العلاقات مع الشعوب والدول إلى عداء كبير، ولسوء الحظ نواجه أوضاعا حزينة ومؤسفة".