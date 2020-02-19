الخارجية الأردنية تدين خطة إسرائيل لمد خط قطار سريع إلى القدس الشرقية

أدان المتحدث باسم ​وزارة الخارجية​ الأردنية ضيف الله الفايز "قرارا اتخذته ​إسرائيل​ يقضي بالمضي قدما في خطة تهدف إلى مد خط للقطارات أسفل وسط البلدة القديمة في ​القدس​"، محثا ​المجتمع الدولي​ على "تحمل مسؤولياته للتصدي للخطوات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية"، واصفا الخطوة بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي". وكانت قد أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أنها "وافقت على بناء طريق جديد لمد خط قطار فائق السرعة يصل بين ​تل أبيب​ والقدس".

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