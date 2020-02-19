هيئة "التيار الوطني الحر" في طرابلس تستنكر التحريض الممنهج ضد "التيار"

استنكرت هيئة طرابلس في التيار الوطني الحر في بيان "التحريض الممنهج ضده في طرابلس خصوصاً وفي لبنان عموماً"، موضحا أن "الملتزمين في صفوف التيار الوطني الحر هم من أهل هذه المدينة ومن نسيجها وبيئتها، وللذين يلعبون على وتر الفتنة الطائفية نقول أن أكثر من 80 بالمئة في المئة من الملتزمين في صفوف التيار في طرابلس هم من الطائفة السنّية الكريمة".
وأكدت أنه "مهما عَلَت أصوات أبواق الفتنة، لن يكون الطرابلسي في جبهةٍ بوجه أخيه الطرابلسي، كما نؤكد إصرارنا على أن نبقى يداً بيد مع أهلنا لإحقاق الحق ولاستعادة جميع حقوقنا وحقوق أهلنا المسلوبة".
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