ديربي “كازابلانكا” ينتقل إلى الإمارات

ينتقل ديربي مدينة الدار البيضاء، بين الوداد والرجاء الرياضيين، إلى الإمارات شهر مارس القادم، في مباراة استعراضية تجرى بمدينة أبوظبي.

وحسب جريدة “الاتحاد” الإماراتية، فإن مباراة استعراضية ستجمع بين الوداد والرجاء في أبوظبي، يوم 20 مارس القادم، بعدما تأجلت سابقا لأسباب تتعلق بمشاركات الفريقين في المسابقات القارية العام الماضي، قبل أن يتفق مسؤولو الجامعة الملكية لكرة القدم والاتحاد الإماراتي على الموعد المذكور.

وأوضح المصدر ذاته أن اتفاقية بين مجلس أبوظبي للرياضة وجامعة الكرة، jلزم الفريقين على ضرورة خوض هذه المباراة الاستعراضية بجميع نجومهما، بعد استغلال توقف المنافسة في البطولة الإحترافية، وكذا دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى إعفاء لاعبي الفريقين من التواجد مع المنتخب الأول، الذي سيواجه منتخب أفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا.

وتجرى هذه المباراة من أجل تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتنظيم المباريات، ليكون الديربي باكورة ثمار التعاون الرياضي بين المغرب والإمارات.

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