مؤجل الدورة الـ 16 بين أولمبيك خريبكة وأسفي ينتهي بالتعادل  

سعد فاروق – صحافي متدرب

انتهى اللقاء الذي جمع بين أولمبيك آسفي أمام مضيفه أولمبيك خريبكة، اليوم الثلاثاء، بالتعادل بهدف لمثله، لحساب منافسات الجولة 16 للدوري المغربي للمحترفين.

وعرف الشوط شحا في الفرص ومستوى أقل من المسويط، لجنوح كل فريق للحذر والاحتياط مخافة تلقي هدف من شأنه تصعيب المهمة في باقي دقائق المواجهة.

وفي الشوط الثاني تمكن صاحب الأرض من اصطياد ركلة جزاء بعد إسقاط أوساينو من طرف الحارس مجيد، نفدها بنجاح هداف الدوري المغربي رضى الهجهوج الهدف في الدقيقة 58.

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ولم تمر أكثر من دقيقتين حتى باغت المهدي خاليص دفاع خريبكة وتمكن من تسجيل هدف التعادل لأولمبيك أسفي.

يشار إلى أن أولمبيك خريبكة يحتل المركز 14 برصيد 16 نقطة، ويأتي أولمبيك أسفي في المركز العاشر ب19 نقطة.