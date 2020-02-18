أبناء سخنين يحقق فوزا هاما ويقترب من المركز الثاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا بيتيا هاما على بيتار تل أبيب بات يام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب، مهران راضي، من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 79 أضاف اللاعب، إيمري وولشمان، الهدف الثاني لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب، موطي مالكا، الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، حيث بات يبتعد بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني المؤهل إلى الدرجة العليا.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الجمعة الوشيك.