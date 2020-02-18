قطر: تسجيل إصابة بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت قطر اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بشكل مؤكد بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عامًا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية،

وذكرت الوزارة، أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

وأوضحت أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية).

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ولفتت إلى أن هذا الفيروس يختلف عن فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ(كوفيد 19)، والذي انتشر مؤخرًا في الصين وعدد من الدول، حيث يختلف الفيروسان في مصدر العدوى وطرق انتقال المرض وشدته.

وقالت وزارة الصحة القطرية، عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في قطر حتى الآن.

يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، تم تسجيل ثلاث حالات لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في قطر، وفق المصدر ذاته.