مجلس الأمة الكويتي يرفض العفو عن النائب المسيء للسعودية وآخرين

الثلاثاء 18 فبراير 2020

صورة ارشيفية

رفض مجلس الأمة الكويتي اقتراحات العفو عن النائب السابق عبد الحميد دشتي، وذلك بسبب إساءته للمملكة، حيث صدرت أحكام غيابية ضده بالسجن لمدة 65 سنة.

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كما رفض المجلس أيضا العفو الشامل عن مقتحمي المجلس عام 2011، وهم نواب سابقون ونشطاء سياسيون، تم إصدار أحكام بسجنهم، بالإضافة إلى رفضه أيضا اقتراح بالعفو عن خلية العبدلي، التي تم القبض عليها عام 2015.

كما شهدت جلست مجلس الأمة تشابك بين عدد من النواب، وذلك بسبب العفو الشامل، حسب موقع "المواطن".

بينما افتتح رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، الجلسة صباح اليوم، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعلى جدول أعمالها رسالتان و60 تقريرا للجان برلمانية.