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شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لليبيا: أبحث عن الوصول إلى اتفاق بين طرفي الصراع والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
المبعوث الأممي لليبيا
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إن الأطراف العسكرية الليبية "5+5" رأت ألا يكون هناك تفاعل مباشر بينهما.
وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي بجنيف قبيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات اللجنة العسكرية الليبية: "أنا أبحث عن الوصول إلى اتفاق بين طرفي الصراع، ولا أبحث عن فرصة لاتخاذ صورة، وإذا حدث ذلك عبر غرفة أو اثنين أو ثلاثة فهذا هو هدفي في النهاية".
وأوضح أن الصعوبات التي تواجه المسار العسكري في ليبيا هي خروقات الهدنة التي اتفق عليها طرفي الصراع في 12 يناير الماضي.
وتابع سلامة: "طالما أن الخروقات مستمرة سيصعب التفكير في مفاوضات هادئة بين الطرفي.. نواجه صعوبات بشأن عودة الحياة المدنية إلى ميادين المعارك، وهو أمر صعب يستوجب تقديم الطرفين إلى مزيد من التنازلات".
واعترف سلامة بوجود خروقات فيما يتعلق بوصول الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ولكنه استدرك متسائلاً: "هل هذه الخروقات تعتبر نوعاً من التدخل الجديد في الشؤون الليبية أو التزاماً بقرارات تم الاتزام بها قبل مؤتمر برلين؟".
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