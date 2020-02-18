الجيش الليبي يسقط طائرة درون تركية جنوب طرابلس

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أسقط الجيش الوطني الليبي طائرة مسيرة تركية مساء الثلاثاء، في عين زارة جنوب طرابلس في ليبيا، حسبما أفاد مراسل قناة العربية .



وتجدد سقوط القذائف على ميناء طرابلس بعدما تبنى الجيش الليبي، استهداف مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء العاصمة طرابلس بحسب المراسل.

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إلى ذلك أخلت مؤسسة النفط الليبية كل ناقلات الوقود في ميناء طرابلس بعد الهجمات عليه.

وكان المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الليبية قد أعلن على "تويتر"، أن القوات المسلحة الليبية أعطت أوامرها بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس.

وأضاف أن الضربة جاءت نظرا للخروقات المتكررة وإطلاق النار الذي وقع من قبل جماعات إرهابية خرجت عن سيطرة رئيس ميليشيا الوفاق فايز السراج، مشيرا إلى أن الهدف منها إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا.

ودعا الجيش العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من السراج إلى الكف عن خرق وقف إطلاق النار.