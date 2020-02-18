شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تطالب بفرض عقوبات رادعة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

شدد الحكومة اليمنية على أن استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، وآخرها ما أعلنته البحرية الامريكية عن ضبط سفينة أسلحة، يمثل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاك لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية, مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران للحد من سياساتها العدائية المهددة للأمن والسلم وانتهاكها الدائم للقرارات الدولية.

وناقش الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية.

وثمن الاجتماع عالياً الدور الأخوي الصادق للمملكة المتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية ومواقفها المشرفة إلى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، بدءا بالمبادرة الخليجية ومن ثم قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل تحرير اليمن من قبضة مليشيا الحوثي الإجرامية المدعومة من إيران، ودعمها الاقتصادي السخي الذي منع انهيار العملة والاقتصاد، وصولا الى رعايتها لاتفاق الرياض.

وناقش الاجتماع التطورات في الجانب السياسي على ضوء التحركات الأممية الأخيرة، وبارك بهذا الخصوص التوصل إلى اتفاق مرحلي لإطلاق سراح الأسرى وأهمية تنفيذ هذه الخطوة الإنسانية دون مماطلة أو تسويف.