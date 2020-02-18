شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 في انفجار سيارة بكولومبيا والان نبدء بالتفاصيل
قالت السلطات في كولومبيا اليوم الثلاثاء، إن نحو سبعة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار سيارة بمقاطعة كوكا الجنوبية الغربية المضطربة.
وذكر المسؤول العسكري خورخي إسحاق هويوس روخاس أن الانفجار الذي وقع أثناء مرور السيارة من باستو إلى كالي لم يكن هجومًا إرهابيًا ، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وأصيب 13 شخصًا على الأقل في الانفجار الذي تسبب أيضًا في اندلاع حرائق في سيارتين أخريين كانتا مسافرتين على الطريق.
ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة إلـ تمبو اليومية ، يفكر المحققون الكولومبيون فيما إذا كانت السيارة قد استخدمت لنقل المتفجرات التي انفجرت عن طريق الصدفة.
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