تحرك فلسطيني ضد (أمازون) الأميركية لتقديمها خدمات للمستوطنات

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أمس عن تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية “AMAZON”. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في نوفمبر الماضي، تقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية عبر موقعها الإلكتروني “ضمن أسس استيطانية عنصرية”. ووفق البيان، شرعت لجنة تضم ثلاث وزارات هي الاقتصاد والعدل وتكنولوجيا المعلومات، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة الأميركية وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

وفي هذه الأثناء، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “عدوان مليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة الهمجي على المواطنين الفلسطينيين” في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان إن إسرائيل واليمين الحاكم فيها ومستوطنيها، يستغلون “أبشع استغلال خطة السلام الأميركية “صفقة القرن” والمناخات التي أوجدتها، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وفي المقدمة منها التحضيرات الجارية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية”. وأضافت :”في هذا الإطار، يندرج تصعيد المنظمات الاستيطانية المتطرفة، اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، كحلقة متقدمة في مسلسل تنفيذ بنود صفقة القرن على الأرض وبقوة الاحتلال القائمة على الأرض”.

وحملت الوزارة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم.