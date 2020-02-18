بمشاركة السلطنة.. اجتماع طارئ لوزراء الصحة بـ(التعاون) بشأن فيروس كورونا

مسقط ـ الخليج 365: تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الصحة في الاجتماع الطارئ الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض وذلك لمناقشة المستجدات وتوحيد الآراء بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ويترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي ـ وزير الصحة ـ ومدير عام مراقبة ومكافحة الامراض ومدير عام الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة.

ويناقش الاجتماع أهمية العمل المشترك في تبادل المعلومات واتخاذ القوانين المشتركة والاجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة المجتمع الخليجي . يأتي الاجتماع ضمن العمل المشترك لوزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الجهود والمواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي والدولي في جميع المجالات التي تعنى بصحة المواطن الخليجي.

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