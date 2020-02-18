الرئيس التونسي سيحل البرلمان

تونس ـ د ب أ: قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة، إذا لم تحصل الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ على الثقة. ووضع سعيد حدا للتأويلات المتعددة للدستور في ظل تعثر المفاوضات حول تركيبة الحكومة بسبب الخلاف القائم بين الياس الفخفاخ وحزب حركة النهضة، الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في اكتوبر الماضي. وقال سعيد في لقائه برئيسي البرلمان وحكومة تصريف الأعمال الحالية “الدستور هو المرجع إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل”. وتبقت أيام معدودة أمام رئيس الحكومة المكلف تنتهي يوم 20 من الشهر الجاري ، من أجل التوصل الى توافق مع الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي وتحديد جلسة تصويت لمنح الثقة في البرلمان.

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