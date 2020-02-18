حكومة السراج تعلق مشاركتها بمحادثات جنيف

أعمدة دخان تخرج من السفينة التي تم استهدافها في ميناء طرابلس

أعلنت حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، تعليق مشاركتها بمحادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار.

واتفقت الدول الكبرى والمعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين للسلام على 3 مسارات عسكرية واقتصادية وسياسية لحل الأزمة.

وقالت الحكومة إن قرار تعليق المشاركة جاء احتجاجا على استهداف سفينة في ميناء طرابلس.

اعترفت الحكومة التركية ضمنيا بإرسال سفينة شحن متهمة بتهريب السلاح إلى ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين، الثلاثاء، إن السفينة كانت موجودة في ميناء طرابلس وحدث تبادل لإطلاق النار.

Advertisements

ويأتي التصريح في الوقت نفسه الذي تنكر فيه المليشيات وجود السفينة في الميناء بالأساس، حيث نفى مصطفى المجعي، متحدث المركز الإعلامي لعمليات المليشيات، وجود أي سفينة تركية موجودة، لأن الميناء يستخدم لأغراض تجارية فقط، حسب قوله.

من جانبها، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجيه ضربةٍ عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، عقب إنزال حمولة السفينة التركية، نظراً للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج وزمرته.

ويتضمن المسار العسكري تشكيل لجنة من 5 ضباط نظاميين من الجيش الليبي و5 آخرين من قوات حكومة الوفاق بطرابلس، لتشرف على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب.







وبدأت اللجنة في عقد اجتماعاتها في جنيف في وقت سابق، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي، ما اضطر البعثة إلى عقد لقاءات أخرى لمدة يومين تبدأ اليوم الثلاثاء.

وتسري منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي هدنة بين الجيش الليبي والأطراف المسلحة غربي البلاد، وقد تم تأكيد وقف إطلاق النار في الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي للسلام في ليبيا، الذي انعقد ببرلين 19 من الشهر نفسه.

والأسبوع الماضي أصبح وقف إطلاق النار ملزماً وفقاً لقرار من مجلس الأمن الدولي.

وكان سلامة أشار كذلك نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن الهدنة المتفق عليها تم خرقها وأصبحت "حبرا على ورق"، ما أدى إلى خسائر بشرية، مؤكدا أن عمليات توريد السلاح لا تزال مستمرة بخلاف تدفق المقاتلين الأجانب.