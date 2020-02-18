قمة "جنيف" تحقق في الاستعباد القطري للعمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ملف الانتهاكات بحق العمال الأجانب في قطر ليس جديدا، بدأت انتهاكات الدوحة مع عمال الإنشاءات فيما تستعد قطر لتنظيم كأس العالم 2022.

في يوم العمال العالمي.. العمالة في قطر أزمة حقوق مسلوبة



الدوحة فشلت في حماية حقوق العمال البالغ عددهم أكثر من مليوني عامل تستخدمهم في أعمال أشبه بالسخرة وتوفي الكثيرون جراء هذه المعاملة السيئة.

الدورة الـ12 لقمة حقوق الإنسان والديمقراطية في جنيف تتناول ملف العبودية الجديدة في قطر التي تتجاهل خطابات المنظمات الحقوقية منذ العام الماضي.

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صحيفة هندية: جحيم العمالة في قطر يفوق أي متعة للمونديال



قائمة اتهامات وجهت من منظمات حقوق الإنسان لقطر أمام قمة "جنيف" بداية من استعباد عمالة منشآت مونديال الدوحة 2022 وتطبيق إجراءات غير إنسانية للعمالة مرورا بمنع العمال من مغادرة البلاد والإخلال بقوانين حماية الأجور وصولا إلى عدم دفع الرواتب لأشهر طويلة.

عمال مونديال قطر يصرخون في وجه الحمدين: أجرنا 6 دولارات



تحت عنوان #حقوق_الإنسان_تستدعي_قطر، رواد "السوشيال ميديا" ومنظمات حقوقية دولية يعلنون الحرب على جرائم الدوحة بحق العمالة الوافدة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل ومحاسبة الحكومة القطرية على جرائمها التي تهدد حياة الملايين بالموت.