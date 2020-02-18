السودان يحبط تهريب أسلحة تركية شرقي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة السودانية، الثلاثاء، تمكنها من إحباط تهريب أسلحة تركية في ولاية القضارف شرقي البلاد، وذلك بعد تبادل النار مع عناصر الشبكة.

وذكر الشرطة، في بيان، أن "إدارة المكافحة بولاية القضارف شرقي البلاد تلقت معلومات مفادها أن شبكة إجرامية تنشط في تهريب الأسلحة الصغيرة فتحرك القوات على إثرها".

وأضافت أن "القوة العسكرية نصبت كميناً للشبكة وتمكنت من ضبط ١٠٧ طبنجات تركية في وحدة الشواك بمحلية الفشقة شرقي السودان".

ولفتت إلى أن "عناصر الشبكة فتحوا النار على قوة الشرطة، التي بدورها تبادلت معهم إطلاق الرصاص، مما دفع المهربين إلى الفرار والاحتماء داخل غابة الفيل الشهيرة بولاية القضارف".

وأشارت الشرطة إلى أن "العملية لم تسفر عن أي خسائر، وتم تدوين بلاغ ضد مجهول وتحريز المضبوطات".