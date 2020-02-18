بوتين يقيل أبرز مستشاريه بالأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- أ.ف.ب

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أحد أبرز مستشاريه فلاديسلاف سوركوف، الذي يعد المخطط الاستراتيجي في الأزمة الأوكرانية ومهندس مبدأ السلطة التي تعتمد على الرئيس فقط.



وإقالة سوركوف (55 عاماً) الشخصية الغامضة في الحياة السياسية الروسية وأحد المقربين من بوتين، أعلنت في مرسوم نشره موقع الكرملين على الإنترنت، دون تحديد مهامه الجديدة المحتملة.

وكان سوركوف استبدل في 11 فبراير/شباط بمساعد رئيس الإدارة الرئاسية ديمتري كوزاك (61 عاماً) بصفته كبير المفاوضين في النزاع في شرق أوكرانيا، عند بدء عملية السلام بين موسكو وكييف.

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ويظهر العديد من المعارضين الروس العداء لفلاديسلاف سوركوف كونه نظم، حين كان في الإدارة الرئاسية، في مطلع سنوات الألفين، إقامة نظام سلطة تكون فيه وسائل الإعلام خاضعة للرقابة.

حزمة إصلاحات

والشهر الماضي، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان الروسي، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح المنظومة السياسية في بلاده.

ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات، الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف آنذاك، للصحفيين، إن "بوتين قدّم مشروع قانون حول التعديلات على الدستور الروسي إلى مجلس الدوما، وسينظر الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية فيه"، كما وقّع بوتين مرسوماً لتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء.