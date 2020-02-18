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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انسحاب 238 مرشحا من سباق الانتخابات البرلمانية في طهران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
أعلن رئيس لجنة الانتخابات في طهران شكر الله حسن بيكدلي، عن انسحاب 238 مرشحا من سباق الانتخابات البرلمانية الإيرانية عن دائرة العاصمة.
ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ يوم الثلاثاء، عن بيكدلي قوله إن ”238 مرشحا للانتخابات البرلمانية عن محافظة طهران انسحبوا من السباق“، داعيا بقية المرشحين إلى الالتزام بالمهلة القانونية للحملة الدعائية الانتخابية التي ستنتهي صباح الخميس.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في عموم إيران يوم الجمعة، ويتنافس الآلاف من المرشحين على 290 مقعدا، في حين حصة العاصمة طهران 30 مقعدا، وهي الدائرة الأشد منافسة بين الإصوليين والإصلاحيين.
ولم يتمكن حتى الآن التيار المتشدد من خوض الانتخابات بقائمة واحدة مشتركة، بينما يرى مراقبون أن الإصلاحيين سيستغلون الخلاف بمسعكر المتشددين، ويعلنون عن تشكيل تحالف واحد في الانتخابات.
وتترقب الأحزاب الإصلاحية ما سيصدر من زعيم الإصلاحيين الرئيس الأسبق محمد خاتمي، لتحديد مصير التحالف بينهم، لما له من نفوذ واسع وخبرة سياسية في إدارة السباق الانتخابي.
ويخوض الإصلاحيون بقائمة عن العاصمة طهران يتزعمها رجل الدين البارز ”مجيد أنصاري“.
وقال المتحدث باسم حزب البناء (إصلاحي) محمد علي نجفي، إن ”أنصاري“ هو الرئيس المقبل للبرلمان، فهي تمكن الإصلاحيين من حسم السباق الانتخابي.
ويشعر الإصلاحيون بالتهميش بعدما قرر مجلس صيانة الدستور (هيئة رقابية متشددة) استبعاد العديد من مرشحيهم، بينهم النائب الحالي البارز محمود صادقي وإلياس حضرتي وغيرهم.
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