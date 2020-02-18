موريتانيا والسنغال تدعوان لتحالف دولي ضد الإرهاب بليبيا ودول الساحل‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

دعا الرئيسان الموريتاني، محمد ولد الغزواني، والسنغالي ماكي صال، يوم الثلاثاء، إلى إقامة تحالف قاري ودولي للقضاء على الإرهاب في أفريقيا، وخاصة في ليبيا ودول الساحل الإفريقي.

Advertisements

وفي ختام زيارة ”صال“ لنواكشوط، بدأها يوم الاثنين، شدد الرئيسيان، في بيان مشترك، على ضرورة ”إقامة تحالف قاري ودولي واسع من أجل القضاء على الإرهاب والعنف في القارة، خصوصًا في ليبيا ودول الساحل“.

وتشن تنظيمات متطرفة هجمات تستهدف ثكنات عسكرية وأجانب في دول الساحل، وهي: موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو.

ودعا ”ولد الغزواني“ و“صال“ إلى ”الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بصورة تضمن التمثيل المنصف للدول الأعضاء، وتعكس الواقع الجيوسياسي الحالي“.