البحرين تعاقب مواطنا بالسجن لإحراقه علم العدو الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المنامة

أصدرت محكمة بحرينية، حكماً بالسجن 3 سنوات، على مواطن بحريني لإحراقه عَلم الكيان الصهيوني خلال مظاهرة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة (البلاد) البحرينية، أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدَّعياً أنه تجمهر نصرةً للقضية الفلسطينية، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين بحرق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات، على ما أسند إليه من اتهامات.

يشار إلى أن البحرين تسعى بخطوات حثيثة إلى تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال، ومرَّرت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل نحو سنتين، حسبما كشفت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، العام الماضي.

وفي يونيو الماضي، قال وزير خارجية البحرين السابق خالد بن أحمد آل خليفة: إن إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة، (حسب قوله)، وأكد أن بلاده ودولاً عربية أخرى تريد التطبيع معها.