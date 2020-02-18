أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان لها عن إخلاء ميناء طرابلس من ناقلات الوقود بعد قصف بالقرب من ناقلة محملة بالغاز المسال.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أنّه قد تمّ إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس وإلغاء كل عمليات التفريغ، وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز النفط المسال القابل للانفجار كانت تحت التفريغ بالميناء".



وبحسب البيان صرح مدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن "الهجوم الذي استهدف ميناء طرابلس اليوم كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية وسيكون له تأثير جسيم على المواطنين في مدينة مكتظة كطرابلس، حيث لا يوجد في المدينة مرافق جاهزة لتخزين الوقود".

وأضاف أن "العاصمة تعاني من خروج مستودعات التخزين الرئيسية عن الخدمة بسبب الحروب بطريق المطار، وبالتالي ستكون النتائج فورية وهذا سيزيد من معاناة المواطنين وقد يؤدي إلى تعطل المستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة والخدمات الحيوية الأخرى".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس تحمل على متنها أسلحة وذخائر.