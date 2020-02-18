لفت النائب السابق نبيل نقولا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على ملف الأموال المهربة إلى الخارج إلى انه "نهبوا الأموال، وسرقوها، وحوّلوها"، معتبرا ان "هؤلاء الأشرار لا يجب تجهيلهم، أو حمايتهم أو تبييض صفحتهم".
ورأى ان "الجهات المسؤولة عن كشف هذه الجرائم معلومة، والمطلوب فورًا من هيئة التحقيق الخاصّة بشخص أمينها العام الأستاذ عبد منصور، ورئيسها سعادة الحاكم رياض سلامة الكشف عن هؤلاء لاستعادة حقوق اللبنانيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر نقولا عن الأموال المهرّبة للخارج: المطلوب من هيئة التحقيق الخاصة الكشف عن هؤلاء الاشرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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