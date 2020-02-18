درغام:الحكومة هي الجهة الرسمية القادرة على صياغة أطر التعاون مع إيران

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ان "إيران دولة صديقة والحكومة اللبنانية هي الجهة الرسمية القادرة على صياغة أطر التعاون مع الجانب الإيراني".
ورأى في حديث تلفزيوني انه "نعيش اليوم ضمن فرضية سياسية يمكن من خلالها فرض عقوبات أميركية على لبنان نتيجة أي تعاون يمكن أن يستجد مع طهران".
من جهة أخرى، شدد على ان "أي معارضة او استهداف لخطة الكهرباء هدفه تعطيل حلّ هذه المعضلة، ونحن نعتبر ان خطة الكهرباء وافق عليها الجميع وبالتالي يجب المضي بها"، سائلا "ما هو البديل عن هذه الخطة".
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