درغام:الحكومة هي الجهة الرسمية القادرة على صياغة أطر التعاون مع إيران

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أسعد درغام​ ان "​إيران​ دولة صديقة و​الحكومة اللبنانية​ هي الجهة الرسمية القادرة على صياغة أطر التعاون مع الجانب الإيراني".

ورأى في حديث تلفزيوني انه "نعيش اليوم ضمن فرضية سياسية يمكن من خلالها فرض ​عقوبات​ أميركية على لبنان نتيجة أي تعاون يمكن أن يستجد مع ​طهران​".

من جهة أخرى، شدد على ان "أي معارضة او استهداف ل​خطة الكهرباء​ هدفه تعطيل حلّ هذه المعضلة، ونحن نعتبر ان خطة الكهرباء وافق عليها الجميع وبالتالي يجب المضي بها"، سائلا "ما هو البديل عن هذه الخطة".