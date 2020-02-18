عبدالله: شبعنا من دفع فواتير عن الآخرين وعلينا وقف نزيف الكهرباء

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في حديث تلفزيوني إلى انه "لم نسمع بأي مساعدة رسمية من ​إيران​ ل​لبنان​ ونحن قد شبعنا من دفع فواتير عن الآخرين"، مؤكدا انه "نحن بحاجة لمساعدة من أي جهة، لكن لا يوجد عرض جدي من أي دولة في ​العالم​ بالمساعدة وأي دولة تريد مساعدة لبنان كدولة وليس كفريق نرحب بها".

ورأى ان "من يريد ان يعطي لبنان عليه ان يعطي من دون مقابل سياسي، ونحن نأخذ من الجميع شرط ان نحافظ على حيادنا، فكفانا ان نكون رهينة على حساب صراعات الآخرين". وشدد على انه "هناك توافق داخلي لبناني على العداء لإسرائيل ولبنان يحتاج إلى علاقات مميزة وفاعلة مع جميع القوى الإقليمية لكننا للأسف لا نعيش اليوم ما يُسمى الحياد الإيجابي".

من جهة أخرى، أوضح عبدالله انه "لم يكن لدينا يوما أولوية سياسية بموضوع الكهرباء، هذا الموضوع وطني وآن الأوان لاخراجه من التجاذبات السياسية". وقال: "نحن بحالة هريان لدرجة اننا بحاجة اليوم قبل الغد لوقف نزيف الكهرباء واتخاذ اجراءات جذرية، كما يمكن الإعتماد على مولدات تسمى "شورت تيرم" للوقف من نزيف الخزينة". ورأى ان "الخطة الموضوعة للكهرباء مستنسخة عن الخطة القديمة التي تستهلك الكثير من الوقت ونحن نريد حلا سريعا".