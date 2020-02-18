نشر الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل صورة تجمعه ب​الرئيس ميشال عون​ في مكتبه ب​القصر الجمهوري​ عام 1988 في ​بعبدا​ بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: "فخامة الرئيس الحبيب في عيدك ال85 لا زلت الرمح، الجبل والعملاق بالحق والوطنية مؤمن باسترجاع "وطن الأرز"من مخالب الأعداء والأشرار. كل عام وفخامتك وشعبك العظيم ولبناننا الغالي بألف خير".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاضل للرئيس عون: كل عام وفخامتك وشعبك العظيم ولبناننا الغالي بألف خير​​​​​​​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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