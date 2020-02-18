ميشال ضاهر: لفتني متابعة دياب لأدق التفاصيل وتحرّك وزيرة العدل

لفت النائب ​ميشال ضاهر​ إلى انه "فاجئني رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في أجتماعنا اليوم بمتابعته لأدق التفاصيل المالية والنقدية ونيته مواجهة الازمة على أن تليها خطة نهوض اقتصادية وكذلك لفتني تحرك وزيرة ​العدل​ ماري كلود نجم والطلب من المدعي العام التمييزي مراسلة ​هيئة الأسواق المالية​ في لندن في موضوع اليوربوند على أمل ان تكون بداية الإنقاذ".

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