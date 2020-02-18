البستاني: الحكي للحكي هيِّن وكما يبدو البعض لا يُريد أي حل لملف الكهرباء

أكدت وزير ​الطاقة​ السابقة ندى البستاني، في حديث تلفزيوني، ان "خطة 2019 المحدثة التي أنجزت ووافق عليها ​البنك الدولي​ ليس فيها أي وجود للبواخر، ونحن أمام حلول سريعة وسيكون هناك معامل"، معتبرة ان "الحكي للحكي هيِّن وكما يبدو البعض لا يُريد أي حل لملف الكهرباء".

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