رد النائب ​جميل السيد​ على النائل ​فؤاد السنيورة​ الذي قال انه "لو كنت وزير مالية لما سدّدْت ديون ​اليورو​ بوند"، لافتا إلى انه "في١٩٩٢: كان ديْن ​لبنان​١،٧ مليار $ فقط، ومن١٩٩٢ إلى ١٩٩٨ قفزت ديون لبنان إلى ٢١ مليار$! يومها قال:ما تخافوا من الدين، بكرا جايي ​السلام​ وبيعفونا مِنّو". وتوجه إلى السنيورة بالقول: "بيكونوا الناس ناسيينك، بتجيب لحالك المسبّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد للسنيورة: "بيكونوا الناس ناسيينك بتجيب لحالك المسبّة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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