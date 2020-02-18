جمالي: نأمل إقرار قانون يسهّل عملية محاسبة الوزراء بأسرع وقت

لفتت النائب ​ديما جمالي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تناقش ​لجنة الإدارة والعدل​ اقتراح قانون يسهل عملية محاسبة الوزراء بحيث تحصل عبر ​القضاء​ مباشرة، وليس عبر آلية معقدة في ​مجلس النواب​. إننا إذ نأمل أن يتم إقرار هذا القانون في الهيئة العامة بأسرع وقت، نعتبره خطوة جدية في تعزيز ثقة المواطن بجدية وسهولة محاسبة المسؤولين في ​الدولة​".

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