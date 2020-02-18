عبد الصمد:اقفال وزارة الاعلام يتطلب خطة تنطلق من تحديدنا لأهمية الاعلام

أشارت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​، في حديث تلفزيوني، الى ان "هناك تركيز من قبل ​وزارة الاعلام​ على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ التي قد تصبح جزءا من إختصاص الوزارة".

وحول موقفها من اعلان وزير الاعلام السابق ​ملحم رياشي​ عن رغبته سابقا بالغاء وزارة الاعلام، أوضحت الصمد أن "اقفال وزارة الاعلام يتطلب خطة، وهذه الأخيرة تنطلق من معرفتنا وتحديدنا لدور الاعلام في المجتمع، وموقع الوزارة في هذه المنظومة ​الجديدة​".