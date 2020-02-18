عبد الصمد:اقفال وزارة الاعلام يتطلب خطة تنطلق من تحديدنا لأهمية الاعلام

أشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، في حديث تلفزيوني، الى ان "هناك تركيز من قبل وزارة الاعلام على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تصبح جزءا من إختصاص الوزارة".
وحول موقفها من اعلان وزير الاعلام السابق ملحم رياشي عن رغبته سابقا بالغاء وزارة الاعلام، أوضحت الصمد أن "اقفال وزارة الاعلام يتطلب خطة، وهذه الأخيرة تنطلق من معرفتنا وتحديدنا لدور الاعلام في المجتمع، وموقع الوزارة في هذه المنظومة الجديدة".
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