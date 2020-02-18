ظريف: مواقف بعض البلدان العربية فتحت الباب لإعلان صفقة القرن

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، ان "بعض ​الدول العربية​ دعمت وبشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، مشاريع أميركية ضد ال​فلسطين​يين، وما يُسمّى بـ"​صفقة القرن​"، أو الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​"، موضحاً انه "لا يجرؤ زعماء الدول العربية حتّى على الاعتراض، وبدل أن يتّخذوا موقفا داعماً لفلسطين يبادرون إلى توجيه الشّكر أيضا للسيّد ترامب، وهذا الأمر ساهم أيضا في إضعاف البلدان العربية، ما ساهم في تشجيع الأميركان على إعلان مخططاتهم المعادية لفلسطين".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أعلن في 28 كانون الثاني الماضي، الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".