أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ان "بعض الدول العربية دعمت وبشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، مشاريع أميركية ضد الفلسطينيين، وما يُسمّى بـ"صفقة القرن"، أو الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط"، موضحاً انه "لا يجرؤ زعماء الدول العربية حتّى على الاعتراض، وبدل أن يتّخذوا موقفا داعماً لفلسطين يبادرون إلى توجيه الشّكر أيضا للسيّد ترامب، وهذا الأمر ساهم أيضا في إضعاف البلدان العربية، ما ساهم في تشجيع الأميركان على إعلان مخططاتهم المعادية لفلسطين".
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 28 كانون الثاني الماضي، الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: مواقف بعض البلدان العربية فتحت الباب لإعلان صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.